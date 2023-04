Inizia l’avventura playoff per l’OmiFer impegnata oggi a Casarano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Parte oggi la scalata playoff della OmiFer Palmi che alle 19, a Casarano, giocherà la gara di andata degli ottavi di finale. I palmesi, terzi al termine della stagione regolare, affronteranno la squadra che ha chiuso al sesto posto. Per i calabresi il vantaggio di giocare la gara 2 in casa ma Casarano è un osso molto duro, basti pensare che nel campionato appena concluso ha vinto entrambi gli incontri con le canotte azzurre, sempre per 3-0. Capita Gitto e compagni hanno chiuso al terzo posto grazie a un girone di ritorno di altissimo livello, nel quale hanno recuperato tutto il ritardo accumulato nella prima parte di stagione. Poter giocare le gare casalinghe al palazzetto “Mimmo Surace” ha dato una spinta in più. “Arrivati a questo punto – commenta Carmelo Gitto – sappiamo di dover resettare tutto. Ci siamo allenati una stagione intera tra bei momenti e altri un po’ ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Parte oggi la scalatadella OmiFer Palmi che alle 19, a Casarano, giocherà la gara di andata degli ottavi di finale. I palmesi, terzi al termine della stagione regolare, affronteranno la squadra che ha chiuso al sesto posto. Per i calabresi il vantaggio di giocare la gara 2 in casa ma Casarano è un osso molto duro, basti pensare che nel campionato appena concluso ha vinto entrambi gli incontri con le canotte azzurre, sempre per 3-0. Capita Gitto e compagni hanno chiuso al terzo posto grazie a un girone di ritorno di altissimo livello, nel quale hanno recuperato tutto il ritardo accumulato nella prima parte di stagione. Poter giocare le gare casalinghe al palazzetto “Mimmo Surace” ha dato una spinta in più. “Arrivati a questo punto – commenta Carmelo Gitto – sappiamo di dover resettare tutto. Ci siamo allenati una stagione intera tra bei momenti e altri un po’ ...

