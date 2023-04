Infortunio Ruggeri, quanto starà fuori l’esterno dell’Atalanta. I tempi di recupero (Di mercoledì 12 aprile 2023) La situazione attuale dell’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri dopo l’Infortunio riscontrato nella rifinitura pre Bologna Durante la rifinitura pre Atalanta-Bologna l’esterno sinistro Matteo Ruggeri si è infortunato, rinunciando al match di sabato a Bergamo. Esclusione precauzionale o stop molto più serie del previsto? Ecco la situazione Per quanto concerne l’Infortunio dell’esterno nerazzurro, si tratta di un problema muscolare al flessore sinistro. tempi di recupero? Sulla carta Ruggeri dovrebbe star fuori 2 settimane, con la possibilità di essere recuperato in vista della partita Torino-Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La situazione attuale delMatteodopo l’riscontrato nella rifinitura pre Bologna Durante la rifinitura pre Atalanta-Bolognasinistro Matteosi è infortunato, rinunciando al match di sabato a Bergamo. Esclusione precauzionale o stop molto più serie del previsto? Ecco la situazione Perconcerne l’delnerazzurro, si tratta di un problema muscolare al flessore sinistro.di? Sulla cartadovrebbe star2 settimane, con la possibilità di essere recuperato in vista della partita Torino-Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Pasalic, la stagione al #fantacalcio è un incubo: il nuovo infortunio e la prima diagnosi ? - SOSFanta : ?? #Pasalic, la stagione al #fantacalcio è un incubo: il nuovo infortunio e la prima diagnosi ?… - Fantacalcio : Atalanta, infortunio per Ruggeri: le sue condizioni - Tutto_CalcioNew : #Atalanta, infortunio per #Ruggeri: salta il match con il Bologna #tuttocalcionews #calcio - DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, la probabile formazione in vista del @Bolognafc1909: infortunio muscolare per #Ruggeri -