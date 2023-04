Infortuni | pm Milano apre fascicolo per omicidio colposo per due morti su lavoro

(Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. (Adnkronos) - La procura diha aperto unpere lesioni colpose per l'incidente in cui hanno perso la vita due operai, e un terzo è rimasto ferito, durante la potatura di un albero al Golf club Le Rovedine in via Carlo Marx 16 nella frazione di Noverasco a Opera, alle porte di. Stamane, intorno alle 10, da una prima ricostruzione, la piattaforma aerea utilizzata per la potatura si è spezzata e i tre uomini, alloggiati sul cestello, sono precipitati da un'altezza di circa 15 metri. A perdere la vita - schiacciati dal cestello - sono stati due operai di 51 e 69 anni,sul colpo, mentre un 25enne è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale Niguarda per un trauma cranico e toracico, oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enbusy : Ieri la sopresa,nel punteggio di City Bayern,oggi se il Real avrà un buon vantaggio,i ritorni saranno superflui,ma… - PianetaBasketIT : Virtus #Bologna, domani la gara contro Milano a chiudere la stagione di #EuroLeague: la situazione infortuni ?? - PianetaBasketIT : RT @PianetaBasketIT: ?? Le ultime dall'infermeria dell'Olimpia #Milano verso la sfida di Pasqua contro la VL Pesaro - PianetaBasketIT : ?? Le ultime dall'infermeria dell'Olimpia #Milano verso la sfida di Pasqua contro la VL Pesaro - napoliforever89 : Evvaiiii Godooo???? vittoria importantissima e soffertissima, ma però veramente la vedo nera a milano con gli infortu… -

Ma anon ero stato in grado di giocare nemmeno un minuto. Era una situazione terribile. Ho ... soprannominato l'argentino di cristallo per via dei suoi. Può essere definito un ......vita di un'atleta capita più volte di dover ripartire da zero (ha subito diversi gravi, ...celebrera Dan Peterson. Allenatore di suo papa Vittorio nell'era dei grandi trionfi anche ...... Riviera del Brenta e Padova (Valsugana), incalcolabili nasi rotti eassortiti a spalle e ... Carola FOGARIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA), Laura Lina FOSCATO (CUSRUGBY), Nami FUJIMOTO (CUS ...

Infortuni: pm Milano apre fascicolo per omicidio colposo per due ... Gazzetta di Reggio

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per l'incidente in cui hanno perso la vita due operai, e un terzo è rimasto ferito, dur ...Due operai morti e un terzo in gravissime condizioni dopo essere precipitati per una quindicina di metri. Questo il tragico bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del golf club Le Ro ...