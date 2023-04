Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Influenza aviaria H3N8: prima decesso in Cina - GloboChannel1 : In Cina confermato primo decesso umano per influenza aviaria (H3N8). Oms: 'rischio basso se si rispetta igiene' - notiziefresche : Morta in Cina per influenza aviaria H3N8 - SirBurt3 : Caso di (nuova) influenza aviaria in #Cina - ilmetropolitan : L'influenza #aviaria H3N8 uccide per la prima volta un essere umano in #Cina - -

Un nuovo caso di infezione umana daè stato segnalato in Cina in una donna di 56anni , poi deceduta . Il 27 marzo 2023, la Commissione sanitaria nazionale della Repubblica popolare cinese ha infatti notificato all'...Roma, 11 apr. - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato la morte di una donna infettata dalla variante H3N8 dell'in Cina. La 56enne della provincia del Guangdong è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale per una grave polmonite il 3 marzo, come riferisce l'Oms nell'ultimo rapporto ...... al pari di una normale. Merito, secondo i governi Biden e Scholz , della campagna ... leggi anche Il mondo si prepara a una nuova pandemia: vaccini pronti in 100 giorni, sarà l'la ...

Aviaria, l'Oms conferma il primo decesso per H3N8 in Cina RaiNews

Si tratta di una donna di 56 anni. L’Organizzazione mondiale della Sanità: “Basso rischio contagio interumano ma è necessario sorvegliare” ...L’influenza aviaria, che continua ad essere letale per milioni di volatili nel mondo, ha fatto vittima per la prima un essere umano. E’ una donna, morta in Cina per l'influenza aviaria H3N8, un virus ...