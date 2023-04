Influencer fa le foto al cibo al ristorante e viene insultata, il cliente le urla contro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Odi et amo per gli Influencer. Il periodo di gloria inizia lentamente a finire. Un esempio arriva dagli Stati Uniti. Morgan Raum, food Influencer con 140mila follower, ha raccontato un episodio successo in un ristorante al quale stava facendo pubblicità. Durante la cena ha tirato fuori il suo iPhone e ha cominciato a scattare foto con il flash acceso. Una pratica comune, anche per chi non lo fa per lavoro. Ma che non è piaciuta al suo vicino di tavolo, che ha cominciato a inveirle contro. “Ho cominciato a fare le foto col mio telefono, quando un altro commensale ha cominciato a urlare: “Basta, basta”. Sono rimasta scioccata, nessuno l’aveva mai fatto con me”, ha detto la 26enne. “Gli ho risposto: “Mi dispiace, sto registrando dei contenuti per lavoro”. E lui ha ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Odi et amo per gli. Il periodo di gloria inizia lentamente a finire. Un esempio arriva dagli Stati Uniti. Morgan Raum, foodcon 140mila follower, ha raccontato un episodio successo in unal quale stava facendo pubblicità. Durante la cena ha tirato fuori il suo iPhone e ha cominciato a scattarecon il flash acceso. Una pratica comune, anche per chi non lo fa per lavoro. Ma che non è piaciuta al suo vicino di tavolo, che ha cominciato a inveirle. “Ho cominciato a fare lecol mio telefono, quando un altro commensale ha cominciato are: “Basta, basta”. Sono rimasta scioccata, nessuno l’aveva mai fatto con me”, ha detto la 26enne. “Gli ho risposto: “Mi dispiace, sto registrando dei contenuti per lavoro”. E lui ha ...

