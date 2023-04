Inflazione Usa sotto le stime, Borse frenano ma Milano strappa un +0,4%. Euro a 1,1 dollari (Di mercoledì 12 aprile 2023) I prezzi al consumo sono saliti del 5%, contro stime di 5,1%. In linea con le attese il dato core. Gli investitori aspettano anche l'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Petrolio in rialzo, spread poco mosso e prezzi del gas in calo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 aprile 2023) I prezzi al consumo sono saliti del 5%, controdi 5,1%. In linea con le attese il dato core. Gli investitori aspettano anche l'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Petrolio in rialzo, spread poco mosso e prezzi del gas in calo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ??#Borse ingessate in attesa dell’inflazione #Usa. Gli investitori puntano a un rallentamento dei prezzi al consumo.… - classcnbc : +++Usa????, #inflazione marzo: +5% su anno, +0,1% su mese Previsione: +5,2% a/a (+0,3% m/m) Precedente: +6% a/a (+0… - Renato65497671 : IL PUNTO ALTRO LE BANCHE SI STANNO RITIRANDO DAI MUTUI se passa legge CASA GREEN per cui con la scusa e con altra… - BollettinoIl : ?? Sai come sono andati oggi i mercati e che cosa aspettarti domani? ?? RESTA AGGIORNATO! Leggi ogni giorno “Buy Buy… - guiodic : RT @francelenzi: Al 5% l'inflazione a marzo negli USA. Nono mese consecutivo di calo. Al 2,2% se tolti i servizi abitativi, che incidono a… -