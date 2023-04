“Inferno in Italia”: meteo, l’avvertimento di Giuliacci gela gli italiani (Di mercoledì 12 aprile 2023) SOCIAL. Il meteo per il mese di Aprile cambia rapidamente e sta per abbattersi sull’Italia una intensa perturbazione. Dopo un lungo periodo di tempo mite e di sole, il maltempo è pronto a fare il suo ritorno con piogge e freddo. Secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacchi.it, proprio il 12 aprile è il giorno in cui si ha la più pesante inversione di tendenza. Leggi anche: meteo, Giuliacci preannuncia un “ribaltamento apocalittico”: cosa sta per succedere Leggi anche: meteo, svolta inaspettata ad Aprile: le previsioni di Mario Giuliacci Il meteo per il mese di Aprile L’inizio della primavera, infatti, ci aveva regalato delle giornate piacevoli e calde, ma ora sembra che le temperature siano ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) SOCIAL. Ilper il mese di Aprile cambia rapidamente e sta per abbattersi sull’una intensa perturbazione. Dopo un lungo periodo di tempo mite e di sole, il maltempo è pronto a fare il suo ritorno con piogge e freddo. Secondo quanto riportato dal colonnello Mariosugiuliacchi.it, proprio il 12 aprile è il giorno in cui si ha la più pesante inversione di tendenza. Leggi anche:preannuncia un “ribaltamento apocalittico”: cosa sta per succedere Leggi anche:, svolta inaspettata ad Aprile: le previsioni di MarioIlper il mese di Aprile L’inizio della primavera, infatti, ci aveva regalato delle giornate piacevoli e calde, ma ora sembra che le temperature siano ...

