Indiana Jones e il Quadrante del Destino | perché gli stessi villain tornano per la terza volta?

Il regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold, fa chiarezza su una costante della saga con Harrison Ford che verrà riproposta anche stavolta. Come anticipato, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo film della saga con Harrison Ford e vedrà il prode archeologo impegnato ancora una volta a combattere i nazisti. A spiegare il motivo del ritorno costante dei villain, presenti per la terza volta nel franchise, ci ha pensato il regista James Mangold, che si è accollato l'onere di portare a compimento la saga. Ospite della Star Wars Celebration 2023, Mangold ha spiegato a IGN: "I Nazisti fanno parte del personaggio di ..."

