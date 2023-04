Indagine Figc stipendi Juventus | Malagò | “Non commento | non casco in errore | non porta mai pane”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Chiusura delle indagini sullada parte della procura federale? Nonnell’di tanti personaggi dello sport o della politica che commentano queste cose, in fase di indagini o in fase di sentenza. Non capisco perché tante persone influenti lo facciano, nonmai…”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, rispondendo a una domanda sulle vicende giudiziarie della. E sulla cabina di regia di Milano-Cortina: “Milano-Cortina? Il Governo ha aggredito l’argomento, bisognava dare un’accelerata. La cabina di regia è stata molto utile, ringrazio il Governo anche se forse sarebbe dovuto succedere prima. Stiamo recuperando, nei prossimi giorni arriverà il presidente Bach per una visita in Italia ed era indispensabile sotto il ...