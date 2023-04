(Di mercoledì 12 aprile 2023) Apple sarebbe costretta a ritornare sui propri passi per i suoi prossimi15 Pro, per una scelta hardware che finora era stata data per scontata. Idi accensione e volume non dovrebbero essere più a(come invece ipotizzato fino ad oggi). A cambiare le carte in tavola, ci sarebbero dei problemi legati alla produzione, almeno secondo quanto riportato dal noto analista Kuo. Nelle ultime settimane si era fatta sempre più insistente la voce secondo la quale i pulsanti del volume e di accensione ma anche quello per la disattivazione audio dovessero essere capacitativi. I classicida premere dovevano essere sostituiti da quelli sensibili al tocco solo sui modelli15 Pro e Pro Max, ma non su15 standard e Plus. Il cambiamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wordweb81 : Incredibile dietrofront per gli iPhone 15 Pro, niente tasti a stato solido -

Quando è scoppiata la polemica sui costi del programma F - 35 era ormai tardi per fare,... Sarebbe imperdonabile " ma non, dati i nostri trascorsi " che l'Italia si presentasse ...A determinare ildem è la stretta messa in atto in commissione Giustizia della Camera ...che si infrange però di fronte allo stop imposto dal Pd che accusa la destra di '...della Bbc . Gary Lineker , il conduttore del popolarissimo nonché principale programma ... Vorrei ringraziare tutti voi per l'supporto, e in particolare i miei colleghi della Bbc ...

F1, clamoroso a Gedda: cancellata la penalità a Fernando Alonso. Le ragioni del dietrofront della FIA OA Sport

Lai ci ripensa dopo l’annunciato stop previsto per fine marzo. Ancora sospeso il “Fiori e vino” in via Bergamo, da gennaio ...Le lettere sono partite ieri. E chiudono un percorso iniziato oltre un anno fa. I vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego stanno firmando i contratti anche in Sicilia. Ma la Regio ...