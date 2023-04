Incoronazione di re Carlo | il principe Harry ci sarà | Meghan resta in California con i figli

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Markle, la moglie del, non parteciperà all’di re. Lo comunica Buckingham Palace, precisando invece che il secondogenito del monarca ha confermato la sua presenza alla cerimonia del 6 maggio all’abbazia di Westminster, a Londra. Stando alla versione ufficiale della famiglia reale, resa nota dal palazzo,è stata invitata ma ha deciso dire negli Usa, dove i duchi di Sussex vivono dal 2020 in seguito allo strappo con il resto della royal family. «Buckingham Palace è lieto di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell’il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà incon ilArchie e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : Harry parteciperà all' incoronazione di Carlo, Meghan resterà negli Usa. L' ha comunicato Buckingham Palace: il pri… - infoitcultura : Incoronazione Re Carlo III, Harry ci sarà ma senza Meghan - vitaindiretta : Il principe Harry sarà presente all’incoronazione di Re Carlo III. Ma sarà solo perché Meghan resterà negli Stati U… - infoitcultura : Incoronazione di re Carlo: Harry ci sarà, ma Meghan resta a casa con i figli - Ax_Pernini : Cosa ne pensa il noto opinionista Grande Capo Indiano Estiqaatzi. Grande Capo: 'Estiqaatzi che Megan non sarà all'… -

Ad ufficializzare la notizia è stata Buckingham Palace con un comunicato. Markle resterà in America con i ...re, "chi si prenderà la scena". Panico a PalazzoColpo di scena direttamente da Buckingham Palace in vista dell'di ReIII. Il principe Harry sarà presente ma... da solo. C'era grande attesa per sapere cosa sarebbe successo in vista dell'di ReIII da parte di Harry e ...

Il principe Harry, secondogenito di re Carlo, ha sciolto la riserva e confermato la sua presenza all'incoronazione solenne di suo padre e della regina consorte Camilla all'abbazia di Westminster a ...ROMA – Dopo giorni di rumors sulla presenza o meno del principe Harry alla cerimonia di incoronazione di Carlo III arriva la conferma: il duca di Sussex ci sarà, ma Meghan Markle no. Ad ufficializzare ...