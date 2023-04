Incidente sul lavoro a Teramo morto operaio 24enne in un cantiere del centro

(Di mercoledì 12 aprile 2023)- E'a soli di 24 anni, unche lavorava in undietro la chiesa di Sant'Agostino a, il giovane sarebbe precipitato intorno alle 15 di oggi da un'altezza di dieci metri, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, allertati dalle maestranze del, che altro non hanno potuto fare che costatarne il decesso avvenuto sul colpo. Dai primi rilievi operati dalle forze dell'ordine, vigili del fuoco e il medico legale Giuseppe Sciarra. è apparso chiaro che a cedere sarebbe stata l'impalcatura di ferro su cui il giovane stava lavorando facendolo precipitare nel vuoto leggi tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il post del presidente ucraino Zelensky sul video dei militari ucraini decapitati: 'Questo è un video del… - RaiNews : Tragico incidente sul lavoro nel milanese, due morti ed un ferito grave - repubblica : Incidente sul lavoro a Senago: morto operaio di 71 anni caduto da 14 metri mentre era al lavoro su un tetto [a cura… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Ennesimo incidente sul lavoro a Milano. Morti due operai: la piattaforma è crollata mentre potavano gli alberi di un go… - dirlba : RT @MarvelFansIT: ???Jeremy Renner torna sul red carpet dopo il terribile incidente con lo spalaneve -

AVEZZANO. La superstrada Avezzano - Sora è al momento chiusa al traffico a a causa di un. Un mezzo pesante ha urtato l'impianto di ventilazione e di illuminazione della galleria "... I...Questo non è un. Questo non è un episodio. È successo migliaia di volte. Tutti devono reagire. La sconfitta del terrore è necessaria'. Il video che nelle ultime ore sta circolandoweb ...- - > Cadesentiero di Madonna della Corona.nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo il sentiero di Madonna della Corona. Secondo le prime informazioni raccolte , una persona intorno alle 14.

Incidente sul lavoro al golf club di Noverasco di Opera: chi sono le vittime IL GIORNO

Arezzo, 12 aprile 2023 – Un incidente tra cinque veicoli in autostrada e diversi feriti. Con code che sono andate avanti per buona parte del pomeriggio. Accade sull’A1 tra Arezzo e Valdarno in ...Un grave incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 15 a Teramo: morto un operaio di 24 anni, precipitato da dieci metri in un cantiere dietro la chiesa di Sant'Agostino, nel centro del ...