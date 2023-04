Incidente Franco Ricciardi, salta il concerto di Roma: come sta e cosa è successo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Franco Ricciardi ha annullato il concerto in programma a Roma per un Incidente. Il noto cantante partenopeo ha messo in standby la tappa all’Auditorium della Conciliazione a causa di un brutto Incidente e sui social ha diffuso un video ufficiale dove si mostra con il volto rovinato. Franco Ricciardi con il volto pieno di lividi: ha avuto un Incidente Un viso pieno di lividi e ferite, così il cantante Franco Ricciardi si è mostrato sui social, in un video in cui ha spiegato che ha avuto un Incidente. “Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo Incidente però tranquilli, va tutto bene. L’unica cosa è che l’evento che dovevo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha annullato ilin programma aper un. Il noto cantante partenopeo ha messo in standby la tappa all’Auditorium della Conciliazione a causa di un bruttoe sui social ha diffuso un video ufficiale dove si mostra con il volto rovinato.con il volto pieno di lividi: ha avuto unUn viso pieno di lividi e ferite, così il cantantesi è mostrato sui social, in un video in cui ha spiegato che ha avuto un. “Ciao ragazzi, dapotete vedere ho fatto un piccoloperò tranquilli, va tutto bene. L’unicaè che l’evento che dovevo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente Franco Ricciardi, salta il concerto di Roma: come sta e cosa è successo - occhio_notizie : Il cantante partenopeo Franco Ricciardi ha avuto un brutto #incidente, infatti, si è mostrato con il volto ferito.… - VesuvioLive : Come sta Franco Ricciardi, sangue e lividi al volto: “Concerto rinviato. Devo stare meglio” - angiuoniluigi : RT @fanpage: Incidente per Franco Ricciardi. L'artista partenopeo si è mostrato sui social con il volto tumefatto - TuttoQuaNews : RT @fanpage: Incidente per Franco Ricciardi. L'artista partenopeo si è mostrato sui social con il volto tumefatto -