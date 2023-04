Incidente a Roma, il tram prende in pieno l’auto della Guardia di Finanza (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma. Un’auto della Guardia di Finanza ”baciata” sulla fiancata dal tram linea 14, in zona Togliatti. Forse un Incidente a seguito di un attraversamento binari. La dinamica non è proprio chiara, ma rimane il fatto. Fatto documentato anche per mezzo di un VIDEO che si trova sulla pagina Instagram ufficiale di WelcomeToFavelas. Terribile Incidente in via Flaminia a Roma: scontro tra moto e furgone, morto un uomo tram contro auto della Finanza a Roma Una scena alquanto surreale quella accaduta la scorsa serata nella Capitale. Quando i passanti l’hanno vista, certo si sono stropicciati gli occhi diverse volte prima di realizzare che l’accaduto era reale, concreto, sotto i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023). Un’autodi”baciata” sulla fiancata dallinea 14, in zona Togliatti. Forse una seguito di un attraversamento binari. La dinamica non è proprio chiara, ma rimane il fatto. Fatto documentato anche per mezzo di unche si trova sulla pagina Instagram ufficiale di WelcomeToFavelas. Terribilein via Flaminia a: scontro tra moto e furgone, morto un uomocontro autoUna scena alquanto surreale quella accaduta la scorsa serata nella Capitale. Quando i passanti l’hanno vista, certo si sono stropicciati gli occhi diverse volte prima di realizzare che l’accaduto era reale, concreto, sotto i ...

