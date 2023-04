Inchiesta Osimhen | perquisita la sede della Turris! Il motivo

(Di mercoledì 12 aprile 2023)laTurris da parteGuardia di Finanza: cosa c’entra il club campano Secondo quanto riportato da Repubblica, la Guardia di Finanza ha perquisito laTurris in cerca dei contratti di acquisto e cessione di un giocatore ben preciso: Claudio Manzi. Chi è Claudio Manzi? Come spiega il quotidiano si tratta di uno dei quattro giocatori (oltra a Karnezis, Liguori e Palmieri) finiti al Lille nell’ambito dell’affare che ha poi portato Victora diventare un giocatore del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris… - Gazzetta_it : Napoli, l'inchiesta sull’affare Osimhen: la Finanza nella sede della Turris per le carte di Manzi - cmdotcom : Caso plusvalenze, riparte l’inchiesta sull’affare# Osimhen: si muove la Guardia di Finanza - davidecuccaro : RT @Maxitaly69: L'inchiesta GdF su #Napoli e #Osimhen è, tra tutte, quella più grave sotto il profilo puramente sportivo, che potrebbe anda… - calciomercatoit : ?? Riparte l’inchiesta sull’affare #Osimhen: le eventuali sanzioni per il #Napoli -

Plusvalenze, riprende l'su. Procura di Napoli: il supplemento di indagine sull'affare. Napoli nel mirino: ipotesi di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta . ..., l'per le plusvalenze che avrebbe portato il nigeriano a Napoli va avanzi, anzi si aggiorna. La Guardia di L'articoloper le plusvalenze sull'affare del nigeriano: la Guardia di Finanza nella sede della Turris. Cosa rischia il Napoli proviene da True ...Riparte l'sull'affare: multa o penalizzazione le possibili sanzioni per il NapoliLa Procura di Napoli ha chiesto un supplemento di indagini riguardo ai conti del Napoli e, in quest'...

Osimhen, Napoli sotto inchiesta per le plusvalenze: blitz della Finanza nella sede della Turris ilmattino.it

Blitz della Guardia di Finanza sull'operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli: ecco cosa rischia il club campano ...Plusvalenze Napoli - Come confermato dai colleghi de "La Repubblica", continuano gli accertamenti della Procura sull'affare ...