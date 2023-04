Inchiesta Juventus | chiuse le indagini sulla «manovra stipendi»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La procura federale della Figc ha notificato allae a otto ex dirigenti del club bianconero la "conclusione delle" sul secondo filone dell'penale "Prisma" di Torino, quello delle due "manovre", dei rapporti con alcuni agenti sportivi e delle cosiddette partnership sospette. Gli ex dirigenti coinvolti che hanno ricevuto l'avviso sono Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Gli agenti indagati saranno invece saranno segnalati alla Commissione federale agenti sportivi. Per quello che riguarda i club che avrebbero realizzato "pattuizioni" irregolari con la- Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari -, la procura federale si è riservata di valutare le ...

Laora ha due settimane per presentare le proprie controdeduzioni.

Inchiesta Juventus: violato il principio di lealtà. Non solo plusvalenze: che cosa rischia il club

La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le "manovre ... la violazione del principio di lealtà sportiva per i tre filoni. Questa inchiesta sportiva va ad ... Questi fatti nuovi si trovano dentro le carte provenienti dall'inchiesta della Procura di Torino (dal valore «confessorio» secondo la Corte) e che riguardano la sola Juventus, non gli altri club.