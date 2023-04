Inaugurato un nuovo negozio Sky nel rinnovato Molo B all' Aeroporto di Roma Fiumicino

(Di mercoledì 12 aprile 2023) In occasione della riapertura delB dell’«Leonardo da Vinci» di, Sky haoggi undedicato ai tanti viaggiatori che transiteranno nelspazio dello scalono.All’interno di questocorner, attivo per sei mesi nella Piazza T1, sarà possibile provare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiaefriends : Cortona ha inaugurato il nuovo spazio espositivo dedicato a Luca Signorelli. - ScrivoLibero : Sarà inaugurato domani, 13 aprile, il nuovo terminal passeggeri di Porto Empedocle. La cerimonia è prevista alle or… - Trmtv : A Taranto il nuovo corso del PoliBa in ingegneria dei sistemi navali. Inaugurato oggi l’anno accademico 2022/2023 - dtbru : RT @crpiemonte: Il 10 aprile 1973 viene inaugurato il nuovo @TeatroRegio di #Torino, a cura dell'architetto Carlo Mollino #storiedelpiemont… - vilmanicolini : RT @crpiemonte: Il 10 aprile 1973 viene inaugurato il nuovo @TeatroRegio di #Torino, a cura dell'architetto Carlo Mollino #storiedelpiemont… -

Camperio porta in dote Borsalino , il marchio di cappelli nato nel 1857 ad Alessandria " dove è stato appenail museo aziendale " e del quale Haeres Capital era azionista di maggioranza. ...Adesso, a far scattare l'allarme è unstudio della Commissione Europea , e lo fa però per ... docente di Risorse Umane per Icotea , istituto universitario che ha da pocoil suo campus ...Lo sa molto bene Alessandro Borghese che, nel 2022, hail suoristorante nel piano inferiore del Casinò di Venezia, edificio storico, tra i primi al mondo. Dobbiamo dire, infatti, ...

Civitavecchia, inaugurato nuovo reparto di medicina d'urgenza all ... ConfineLive

Avvistato, taggato, osannato: a pochi giorni dall'uscita del nuovo album - save the date, per chi non lo sapesse: venerdì 14 aprile - il "nostro" Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi da Calvagese del ...10:45 - Lampedusa e questione migranti, le riflessioni di “un poliziotto sul molo” +++10:44 - Mafia, il figlio di Totò Riina torna a Corleone +++10:36 - La giavellottista Giusi Parolino riceve il prem ...