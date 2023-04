In versione kitten heel o con stiletto vertiginoso conquistano i look della mezza stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Questo è il momento perfetto per sfoggiare le slingback primavera 2023. E il bello è che queste scarpe eleganti e versatili sono anche uno dei modelli più di tendenza. Sono tornate sulla cresta dell’onda grazie al loro fascino e alla femminilità. Ma hanno saputo rinnovarsi con forme e dettagli inaspettati. Quando si parla di slingback quest’anno, infatti, il trend dominante è quello di un ritorno al passato. La loro allure rétro viene rielaborata in chiave contemporanea per dare vita a nuove proporzioni e silhouette insolite. Femminilità estrema, tra Anni 50 e 80 Le slingback primavera 2023 guardano indietro nel tempo, ma senza alcuna nostalgia. E prendono ispirazione da due decenni in particolare. Attingono dagli Anni 50 per i modelli condai colori accesi o pastello. Spesso caratterizzati ...