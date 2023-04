In Ucraina forze speciali della Nato? “L’unica eccezione sono gli addetti militari delle ambasciate estere”, rassicura Reznikov (Di mercoledì 12 aprile 2023) Chiamato a commentare le informazioni contenute all’interno dei documenti riservati del Pentagono, usciti nei giorni scorsi, creando forti clamori, poco fa da Madrid, nell’ambito di una conferenza stampa, Oleksii Reznikov (nella foto), ministro ucraino della Difesa, ha tenuto a rimarcare che “Non è vero che in Ucraina sono presenti forze speciali della Nato“. forze Nato in Ucraina, anche la ministra spagnola smentisce: “E’ una notizia totalmente falsa” Prima il ministro ucraino ha voluto chiarire che i documenti in questione “contengono un mix di informazioni vere e false” e che, “qualsiasi informazione classificata, seppur vera, ora non è più rilevante per l’esito della guerra” ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Chiamato a commentare le informazioni contenute all’interno dei documenti riservati del Pentagono, usciti nei giorni scorsi, creando forti clamori, poco fa da Madrid, nell’ambito di una conferenza stampa, Oleksii(nella foto), ministro ucrainoDifesa, ha tenuto a rimarcare che “Non è vero che inpresenti“.in, anche la ministra spagnola smentisce: “E’ una notizia totalmente falsa” Prima il ministro ucraino ha voluto chiarire che i documenti in questione “contengono un mix di informazioni vere e false” e che, “qualsiasi informazione classificata, seppur vera, ora non è più rilevante per l’esitoguerra” ...

