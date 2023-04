In mostra alla Galleria La Pigna le opere di Patrizia Reali e di Mario Russo. Madrina l’attrice Adriana Russo. (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal 12 al 19 aprile 2023 Roma La bellezza dell’essere e quella femminile in tutte le sue sfumature. Questo il tema della doppia mostra firmata da due grandi artisti come Patrizia Reali e Mario Russo, che si terrà dal 12 al 19 aprile 2023 presso la Galleria La Pigna, nel prestigioso Palazzo Pontificio Maffei Mariscotti in via della Pigna a Roma. Il curatore Alfio Borghese ha scelto di unire in un unico viaggio L’Essenza nell’essere di Patrizia Reali e Le donne di Mario Russo, il pittore partenopeo che ha legato la sua intera esistenza ad un percorso artistico fatto di emozioni e colori. Uomo di grande spessore e padre amatissimo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal 12 al 19 aprile 2023 Roma La bellezza dell’essere e quella femminile in tutte le sue sfumature. Questo il tema della doppiafirmata da due grandi artisti come, che si terrà dal 12 al 19 aprile 2023 presso laLa, nel prestigioso Palazzo Pontificio Maffei Mariscotti in via dellaa Roma. Il curatore Alfio Borghese ha scelto di unire in un unico viaggio L’Essenza nell’essere die Le donne di, il pittore partenopeo che ha legato la sua intera esistenza ad un percorso artistico fatto di emozioni e colori. Uomo di grande spessore e padre amatissimo ...

