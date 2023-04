In migliaia ai funerali del runner ucciso dall' orso

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Grande affluenza a Caldes in Val di Sole per le esequie di Andrea Papi, l'appassionato di running che all'età di 26 anni è stato aggredito e ferito mortalmente'orsa 'Jj4'. Isaranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo del comune solando e oggi in tutta la vallata trentina (13 Comuni complessivi) è lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta. All'interno della piccola chiesa solo i genitori, la sorella, la fidanza, i parenti più stretti e gli amici. All'esterno della chiesa sono stati allestiti altoparlanti. A seguito della grande affluenza di persone sono stati allestiti parcheggi fuori dal centro del paese e predisposto un servizio di navetta. Le vie più centrali sono state chiuse. Il nome del plantigrado che ha provocato la morte di Papi è stato reso notoa Procura della Repubblica di Trento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCKKI : RT @bordoni_russia: Migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Vladlen Tatarsky. Unico politico il segretario del partito l… - EnricoAntonio68 : RT @bordoni_russia: Migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Vladlen Tatarsky. Unico politico il segretario del partito l… - ADesideri : RT @bordoni_russia: Migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Vladlen Tatarsky. Unico politico il segretario del partito l… - mariacarla1963 : RT @bordoni_russia: Migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Vladlen Tatarsky. Unico politico il segretario del partito l… - bordoni_russia : Migliaia di persone hanno partecipato ieri ai funerali di Vladlen Tatarsky. Unico politico il segretario del parti… -

AGI - Grande affluenza a Caldes in Val di Sole per le esequie di Andrea Papi, l'appassionato di running che all'età di 26 anni è stato aggredito e ferito mortalmente dall'orsa 'Jj4' . Isaranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo del comune solando e oggi in tutta la vallata trentina (13 Comuni complessivi) è lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta. All'...La notizia arriva nella giornata deidel giovane, ai quali partecipa anche il governatore ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi ferraresi che ci leggono ogni ...Per aver incarnato l'ideale sportivo e i suoi valori, per ledi chilometri corsi, sempre ... Isi svolgeranno domani, mercoledì 12 aprile, nella chiesa di Zafferia alle 15,30.

In migliaia ai funerali del runner ucciso dall'orso AGI - Agenzia Italia

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo del comune solando e oggi in tutta la vallata trentina (13 Comuni complessivi) è lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta.Lucy Dee era stata ricoverata all’ospedale israeliano Hadassah, ma è morta dopo tre giorni di agonia. I funerali si sono celebrati lunedì 11 aprile. La famiglia vive nell’insediamento di Efrat, vicino ...