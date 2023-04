In contromano sulla superstrada della Val Seriana: il video diventa virale (Di mercoledì 12 aprile 2023) In rete è diventato virale un video in cui un’auto effettua una manovra in contromano sulla statale della Val Seriana. Pubblicate su Tiktok dall’utente @sciallo22, le immagini dell’Opel Agila che percorre la strada hanno raggiunto migliaia di utenti sul social. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, visto che gli automobilisti che percorrevano la strada nel corretto senso di marcia si sono presto resi conto del pericolo: solo risate e un po’ di imprecazioni. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) In rete ètounin cui un’auto effettua una manovra instataleVal. Pubblicate su Tiktok dall’utente @sciallo22, le immagini dell’Opel Agila che percorre la strada hanno raggiunto migliaia di utenti sul social. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, visto che gli automobilisti che percorrevano la strada nel corretto senso di marcia si sono presto resi conto del pericolo: solo risate e un po’ di imprecazioni.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dallaToscana : @Dario0089 @paolo_olivari @michele_geraci Perché fai la figura di quello in contromano sulla autostrada, che sente… - Lapapppppa : @thesigdominic @crabbe1_ @Rikireal_AK @ACMelio @qifshaRopt_real Brigno ogni deve farsi Milano Bologna sulla A1 in contromano - aslanrossonero : @MilanNewsit Prova ad andare contromano sulla A1 - 123Prova2 : @LanzoMichele @matteorenzi Mi scusi ma Renzi è odiato da quasi tutta Italia, perché mette solo loro? È un politico… - ilSirCambiaNome : @puparulepatan se in un bivio in contromano trovassi un A-10 Thunderbolt con la gatling a tutta potenza e sul altra… -