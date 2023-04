In che modo il betting trova ancora spazio su Twitch nonostante il divieto dello scorso ottobre (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel corso dell’ultima coppa del mondo di calcio, uno dei più importanti streamer di Twitch, XQC, è diventato famoso per aver scommesso una cifra monstre sulla vittoria della Francia contro l’Argentina. L’esito di quella finale mondiale non è stato affatto favorevole allo streamer, che ha perso tutto il denaro che aveva scommesso. Tuttavia, la sua iniziativa è stata ampiamente promossa e divulgata sulla piattaforma, nonostante – qualche mese prima – Twitch avesse preso un robusto provvedimento nei confronti del gambling sulla sua piattaforma. Non tutto il gioco d’azzardo in realtà: Twitch, infatti, aveva escluso dalla lista nera delle attività non consentite proprio il betting relativo allo sport e i giochi di carte simili al poker. LEGGI ANCHE > Il gioco d’azzardo pubblicizzato sulle piattaforme ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel corso dell’ultima coppa del mondo di calcio, uno dei più importanti streamer di, XQC, è diventato famoso per aver scommesso una cifra monstre sulla vittoria della Francia contro l’Argentina. L’esito di quella finale mondiale non è stato affatto favorevole allo streamer, che ha perso tutto il denaro che aveva scommesso. Tuttavia, la sua iniziativa è stata ampiamente promossa e divulgata sulla piattaforma,– qualche mese prima –avesse preso un robusto provvedimento nei confronti del gambling sulla sua piattaforma. Non tutto il gioco d’azzardo in realtà:, infatti, aveva escluso dalla lista nera delle attività non consentite proprio ilrelativo allo sport e i giochi di carte simili al poker. LEGGI ANCHE > Il gioco d’azzardo pubblicizzato sulle piattaforme ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Sono contrario alle etichette, soprattutto quando delimitano confini che separano le persone. A volte, però, è indi… - capuanogio : Bisogna sempre ricordare che sono pure stati portati sulla tv di Stato come esempio del nuovo modo di fare informaz… - DiegoDeLucaTwit : Non è la prima volta che #Lukaku esulti come a Lisbona, in questo modo: era accaduto col Belgio (a Solna, in Svezia… - Fprime86 : RT @chiccochiesa: “Questa è la mia quarta stagione alla Juve, è passato tutto in modo così veloce che ho sfruttato ogni momento, anche quel… - eun0oia : RT @spaccamilcollo: è il modo in cui parlate dei corpi sui social che mi fa uscire di testa tbh dire 'ho troppa pancia' come fosse una cosa… -