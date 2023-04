In 44 finiscono in ospedale dopo una gara di Masterchef: “Hanno mangiato il cibo preparato durante la puntata” (Di mercoledì 12 aprile 2023) dopo una gara di Masterchef in 44 finiscono all’ospedale. È accaduto in Spagna, nella regione di Valencia, dopo un’esterna del celebre programma oramai presente in ogni angolo del globo. Sarebbe stata una partecipante alla gara a denunciare sui social di essere stata male dopo aver ingerito cibo preparato nel corso della registrazione della puntata. Le autorità sanitarie regionali Hanno confermato che si tratta di gastroenterite e che ha colpito ben 44 persone presenti sul set di Masterchef. L’episodio di acuti dolori gastrointestinali è avvenuto mentre veniva registrata la puntata con set il Parco oceanografico di Valencia. La Shine Iberia, casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)unadiin 44all’. È accaduto in Spagna, nella regione di Valencia,un’esterna del celebre programma oramai presente in ogni angolo del globo. Sarebbe stata una partecipante allaa denunciare sui social di essere stata maleaver ingeritonel corso della registrazione della. Le autorità sanitarie regionaliconfermato che si tratta di gastroenterite e che ha colpito ben 44 persone presenti sul set di. L’episodio di acuti dolori gastrointestinali è avvenuto mentre veniva registrata lacon set il Parco oceanografico di Valencia. La Shine Iberia, casa ...

