Immigrazione, è stato un 2022 da incubo (e il 2023 sarà molto peggio) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – L’Immigrazione nel 2022 è stato un vero e proprio incubo, che ha visto risalire il numero degli arrivi a livelli vertiginosi: oltre 100mila clandestini. L’attuale 2023, inoltre, rischia di battere ogni record visto in precedenza. È quanto emerge dai dati della Polizia di stato riepilogativi, pubblicati dall’Ansa. Immigrazione, i numeri sono già pazzeschi nel 2022 L’Immigrazione dell’anno trascorso, il 2022, mostra numeri già abbastanza impressionanti, per lo meno se paragonati a quelli degli anni del governo gialloverde (2018 e 2019) e delle “annate del Covid” le quali hanno inciso positivamente sulla riduzione degli arrivi. Secondo i dati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 in Italia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – L’nelun vero e proprio, che ha visto risalire il numero degli arrivi a livelli vertiginosi: oltre 100mila clandestini. L’attuale, inoltre, rischia di battere ogni record visto in precedenza. È quanto emerge dai dati della Polizia diriepilogativi, pubblicati dall’Ansa., i numeri sono già pazzeschi nelL’dell’anno trascorso, il, mostra numeri già abbastanza impressionanti, per lo meno se paragonati a quelli degli anni del governo gialloverde (2018 e 2019) e delle “annate del Covid” le quali hanno inciso positivamente sulla riduzione degli arrivi. Secondo i dati, dal 1° gennaio al 31 dicembrein Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - pfmajorino : Il governo sull'#immigrazione ha fatto così: ha criminalizzato le #ONG , non si è minimamente posto il tema dei sal… - putino : Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi per l'immigrazione, potenziando 'identificazion… - giovannitrivel3 : RT @PEME971: ????EMERGENZA NAZIONALE?????? Il consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di EMERGENZA NAZIONALE x la situazione legata all’… - OttobreInfo : RT @Ste_Mazzu: Governo Meloni in sintesi: stato di emergenza sull'immigrazione, depenalizzazione sui più di cento miliardi all'anno di evas… -