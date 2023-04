Imbrattatori e terzopolisti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Che futuro può mai avere un paese che non riesce a vendere un Klimt, anche se il prezzo è giusto? Che non riesce a sparare a un orso, anche se è il caso? Nessun futuro, ma andiamo con ordine. La proposta di legge di Lega e Fratelli d’Italia per disporre fino a tre anni di gabbio per i dementi, quelli insomma che la bolsa retorica chiama attivisti ambientalisti, giace già esausta in Parlamento. Meno male che nel Cdm di ieri la pugnace Giorgia ha dato almeno via libera d’urgenza a sanzioni amministrative, immediatamente erogabili dai prefetti, per scoraggiare gli zuzzurelloni delle vernici lavabili (lavabili un tubo). Da 10 a 60 mila euro, recitano le “disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. “Chi compie questi atti deve assumersi la ...