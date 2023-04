Imbecille totale! Te lo dico | irrompe con una busta di coca | caos in diretta tv | Video

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Scene... stupefacenti insu SportItalia. Fari puntati su Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League dominati dall'Inter. Ed ecco che prima della partita Tancredi Palmeri conduceva il suo collegamento dal Portogallo, nei pressi dello stadio. Peccato che un disturbatore si sia messo tra lui e la telecamera. Ma non solo: il tizio ha pensato bene di mostrare una bustina piena di polvere bianca, probabilmenteina. E Tancredi Palmeri ha sbottato, allontanandolo con un gesto della mano, bollandolo come "spacciatore del luogo" e rimarcando la gravità del gesto. Palmeri si è infatti scatenato: "Mamma mia, questo è untotale proprio. Tu sei unte lo, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato", ha tuonato contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Cocaina davanti alla telecamera, il giornalista palermitano sbotta in diretta: 'Imbecille totale'… - Floritmassimil1 : @franborgonovo è un ignorante patentato e mente,in Italia è pieno di allevamenti intensivi di suini,bovini,avicoli… - occhio_notizie : Nel pre-gara di Benfica-Inter un uomo avrebbe sventolato davanti alle telecamere una bustina di cocaina. L'inviato:… - BaronDiomede : Questo Arnoldo è un imbecille totale! - Cianfer77 : @markpsq1 Sei un coglione totale: 1/90,29=0,0111 So già che hai la faccia come il culo e invece di ammettere l'er… -

Palmeri lo ha bloccato subito e ha condannato il gesto in diretta: 'Questo è. Tu sei un, un pirla patentato. Non so se avete visto cosa ha fatto, inutile stare qua a fare ...Il giornalista con un braccio ha subito allontanato il 'disturbatore', per poi dirgliene in diretta di tutti i colori: 'Questo è unproprio, tu sei un, sei un pirla ...'Mamma mia, questo è unproprio. - ha dichiarato Palmeri - Tu sei unte lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato'. Dopo ...

Cocaina davanti alla telecamera, il giornalista sbotta in diretta: "Imbecille totale" Today.it

È incredibile quanto accaduto durante il collegamento di SportItalia prima del match di Champions League tra Benfica e Inter: mentre il giornalista Tancredi Palmeri parlava, infatti, un passante ha ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...