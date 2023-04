Ilary Blasi rompe il silenzio per la prima volta dopo l’addio a Totti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. – A pochi giorni dallapuntata dell’«Isola dei famosi», che prenderà il via lunedì 17 aprile 2023,ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale «Chi» diretto dal suo grande amico Alfonso Signorini. Per la conduttrice si tratta di un periodo di grandi cambiamenti: dalla fine del matrimonio con Francescoall’inizio di una nuova relazione con l’imprenditore Bastian Muller. leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, litigio-Alvin: cosa c’è di vero leggi anche: “Isola dei Famosi”, colpaccio diall’ultimo secondo: chi arriva “Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c’è une un”, ha raccontato...

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi , che andrà in onda il prossimo lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5 . Al timoneche sarà affiancata da due opinionisti d'eccezione: Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi . La confessione di Luxuria sul cast de L'Isola dei Famosi È tutto pronto per il ritorno de ...Dopo un anno di assenza dalla tv e di radicali cambiamenti nella sua vita privata, la conduttrice dell'Isola dei Famosi si racconta al settimanale ...Dal 17 apriletorna in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione dell' Isola dei famosi . Dall'ultima volta che il pubblico l'ha vista in studio sono passati dodici mesi, molti dei quali vissuti ...

"C'è un prima e un dopo". Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Totti ilGiornale.it

A breve inizierà L’Isola dei famosi e già si stanno scaldando i motori. Il cast è ormai definito: Ilary Blasi alla conduzione, Vladimir Luxurya e Enrico Papi come opinionisti e Alvin come inviato. Ila ...Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5: chi è già partito per l’Honduras L’inizio della diciassettesima edizione de ...