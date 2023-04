Ilary Blasi, prima intervista dopo l’addio a Totti: ”Per me c’è un prima e un dopo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilary Blasi torna a parlare, concede la sua prima intervista dopo l’addio a Totti e i tanti gossip che l’hanno messa al centro della scena in questi mesi. A Chi, che le regala la cover del settimanale, confessa: “Per me c’è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizione”. Della separazione ancora in corso con l’ex capitano della Roma 46enne, da cui ha avuto i suoi tre figli, non vuole parlare. Come pure del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, con cui ha trascorso la Pasqua. La conduttrice 41enne rimane focalizzata sull’Isola dei Famosi, che condurrà ancora una volta da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Qualcosa sul ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023)torna a parlare, concede la suae i tanti gossip che l’hanno messa al centro della scena in questi mesi. A Chi, che le regala la cover del settimanale, confessa: “Per me c’è une un, sono in un periodo di transizione”. Della separazione ancora in corso con l’ex capitano della Roma 46enne, da cui ha avuto i suoi tre figli, non vuole parlare. Come pure del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, con cui ha trascorso la Pasqua. La conduttrice 41enne rimane focalizzata sull’Isola dei Famosi, che condurrà ancora una volta da lunedì 17 aprile inserata su Canale 5. Qualcosa sul ...

