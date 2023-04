Ilary Blasi, prima intervista dopo la separazione da Totti: ‘C’è un prima e un dopo’ (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilary Blasi si prepara a una nuova avventura, per il terzo anno consecutivo alla conduzione de L’isola dei Famosi, seppure con una lunga paura dallo scorso anno, segnata dalla separazione da Francesco Totti, da liti, discussioni, gossip, che l’ha tenuta costantemente sotto i riflettori. Un nuovo impegno professionale che coincide con un momento di vita difficile Un periodo non facile quello che la conduttrice si lascia alle spalle prima di dare il via alla 17esima edizione del reality. Un impegno dal quale sembra essere fagocitata, vuoi per l’emozione, vuoi per l’entusiasmo con il quale affronta solitamente le sfide. E anche questa lo è, seppure va di pari passo con le difficoltà di una separazione difficile, ma anche dall’entrata nella sua vita di un nuovo amore, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)si prepara a una nuova avventura, per il terzo anno consecutivo alla conduzione de L’isola dei Famosi, seppure con una lunga paura dallo scorso anno, segnata dallada Francesco, da liti, discussioni, gossip, che l’ha tenuta costantemente sotto i riflettori. Un nuovo impegno professionale che coincide con un momento di vita difficile Un periodo non facile quello che la conduttrice si lascia alle spalledi dare il via alla 17esima edizione del reality. Un impegno dal quale sembra essere fagocitata, vuoi per l’emozione, vuoi per l’entusiasmo con il quale affronta solitamente le sfide. E anche questa lo è, seppure va di pari passo con le difficoltà di unadifficile, ma anche dall’entrata nella sua vita di un nuovo amore, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipNews_it : Ilary Blasi, prima intervista dopo l'addio a Totti: ''Per me c'è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizi… - CorriereCitta : Ilary Blasi, prima intervista dopo la separazione da Totti: ‘C’è un prima e un dopo’ - 361_magazine : - ilgiornale : In occasione del ritorno in tv alla guida dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi ha parlato per la prima volta di come… - rep_roma : Ilary Blasi, prima intervista dopo la separazione da Totti: 'Nella mia vita c'è un prima e un dopo' [aggiornamento… -