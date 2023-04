Ilary Blasi look da vera diva, regina di sensualità: fisico statuario e stivaletti con tacco a spillo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilary Blasi incanta col particolare outfit per la cena: vera e propria regina di sensualità con gli stivaletti, fisico statuario. Per tanti mesi è stata protagonista delle cronache di gossip, senza però mostrarsi ufficialmente in televisione. In questa nuova fase della sua vita, Ilary Blasi è ora pronta a tornare alla conduzione dopo la fine della lunghissima storia d’amore con Francesco Totti. Ilary Blasi già sotto i riflettori per i suoi outfit (credits: Screenshot Mediaset Infinity) – grantennistoscana.itLa conduttrice romana è pronta a guidare una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sostenuta in studio da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti e in Honduras da Alvin, ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 12 aprile 2023)incanta col particolare outfit per la cena:e propriadicon gli. Per tanti mesi è stata protagonista delle cronache di gossip, senza però mostrarsi ufficialmente in televisione. In questa nuova fase della sua vita,è ora pronta a tornare alla conduzione dopo la fine della lunghissima storia d’amore con Francesco Totti.già sotto i riflettori per i suoi outfit (credits: Screenshot Mediaset Infinity) – grantennistoscana.itLa conduttrice romana è pronta a guidare una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sostenuta in studio da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti e in Honduras da Alvin, ...

