Il viaggio di Macron in Cina visto dagli Usa, Rampini: "Disastro e regalo insperato a Xi" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un giudizio molto duro sulla missione di Emmanuel Macron in Cina. A rivelare le reazioni degli Usa alla visita in Cina del presidente della Francia è Federico Rampini in un articolo apparso sul Corriere della Sera. "Il bilancio del viaggio in Cina del presidente francese è considerato Disastroso da questa parte dell'Atlantico. Quella missione a Pechino e Guangzhou non ha spostato di un millimetro le ambiguità di Xi Jinping sull'Ucraina né ha ridotto il suo appoggio a Putin. In compenso ha fatto a Xi un regalo insperato, ha escluso una solidarietà europea a Taiwan in caso di aggressione" la ricostruzione del giornalista sul titolare dell'Eliseo volato a Pechino. In particolare viene considerato pesante l'impatto sulla compattezza ...

