Il Trono di Spade: in arrivo la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'universo televisivo iniziato con Il Trono di Spade si espande con una nuova serie prequel intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, tratta dai racconti di George R.R. Martin. Si intitolerà A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight la nuova serie prequel del cult televisivo Il Trono di Spade. Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg scritti da George R.R. Martin e ha già ottenuto il via libera alla produzione da parte di HBO. Warner Bros Discovery ha annunciato ufficialmente il progetto.

