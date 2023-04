Il Terzo polo è alla frutta. La Boschi: «Calenda vuole un congresso finto. Iv non lo consentirà» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo scetticismo si coglie appieno nelle parole di Maria Elena Boschi nel varcare la soglia della sede di Azione per partecipare ai lavori del Comitato politico convocato per sciogliere il nodo del Terzo polo: «Vediamo che cos’hanno da dirci Calenda e Richetti. I problemi li hanno loro, non noi». Non proprio una iniezione di ottimismo. E non è tutto, perché le parole della Boschi erano solo il suggello di un’altra giornata di passione tanto per Italia Viva quanto per Azione. Eppure, a metà pomeriggio Matteo Renzi aveva assicurato che il Terzo polo è cosa fatta: «Iv si scioglierà nel momento in cui il Terzo polo nascerà. Il progetto è vivissimo e lotta insieme a noi». Carlo Calenda aveva messo addirittura fretta: «Altro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo scetticismo si coglie appieno nelle parole di Maria Elenanel varcare la soglia della sede di Azione per partecipare ai lavori del Comitato politico convocato per sciogliere il nodo del: «Vediamo che cos’hanno da dircie Richetti. I problemi li hanno loro, non noi». Non proprio una iniezione di ottimismo. E non è tutto, perché le parole dellaerano solo il suggello di un’altra giornata di passione tanto per Italia Viva quanto per Azione. Eppure, a metà pomeriggio Matteo Renzi aveva assicurato che ilè cosa fatta: «Iv si scioglierà nel momento in cui ilnascerà. Il progetto è vivissimo e lotta insieme a noi». Carloaveva messo addirittura fretta: «Altro ...

