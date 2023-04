“Il tempo dei costruttori”, all’Odcec Salerno la presentazione del libro di Siciliotti (Di mercoledì 12 aprile 2023) tempo di lettura: 2 minutiUn incoraggiamento al civismo e all’impegno sociale dei “costruttori”, ossia ai leader che sanno guardare lontano e sacrificare l’interesse proprio per quello altrui, se superiore, perché si possa davvero costruire in Italia un progetto Paese, sostenibile e in grado di dare risposta alle esigenze delle giovani generazioni: è questa l’essenza de “Il tempo dei costruttori” il nuovo libro di Claudio Siciliotti, commercialista ed economista, già presidente nazionale dei commercialisti, che sarà presentato domani, giovedì 13 aprile, alle ore 15 presso la sede in via Roma dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno. Autore di diversi saggi e pubblicazioni in materia economica, in questo libro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023)di lettura: 2 minutiUn incoraggiamento al civismo e all’impegno sociale dei “”, ossia ai leader che sanno guardare lontano e sacrificare l’interesse proprio per quello altrui, se superiore, perché si possa davvero costruire in Italia un progetto Paese, sostenibile e in grado di dare risposta alle esigenze delle giovani generazioni: è questa l’essenza de “Ildei” il nuovodi Claudio, commercialista ed economista, già presidente nazionale dei commercialisti, che sarà presentato domani, giovedì 13 aprile, alle ore 15 presso la sede in via Roma dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di. Autore di diversi saggi e pubblicazioni in materia economica, in questo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Molti direttori generali si sentono dei mini ministri...dipenderà dal ministro e da quanto tempo permane su quella… - GiulioMarini2 : Penso di aver capito che il sistema di funzionamento ad RNAm consenta di moltiplicare la produzione dei farmaci ( c… - BTSItalia_twt2 : ??ARMY ci vediamo il 15/4 alle 16:00 in live sul nostro account TikTok per passare un po' di tempo insieme parlando… - F_Prayt : RT @janavel7: La volgarità e la violenza dell'informazione/deformazione che si trova sui giornali di destra (la Verità, Il Tempo, Libero),… - aarthurdyes : Ho veramente bisogno di un amico che mi avrebbe tempo e voglia di ascoltarmi blaterare a ruota libera per 4 ore al… -