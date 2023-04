Il Tatuatore di Auschwitz | Harvey Keitel si unisce alla serie prodotta da Sky

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attore de Le Iene e Pulp Fictionsi aggiunge al cast della nuovatargata Sky Ildi. Un grande nome si aggiunge al cast de Ildi, la nuovatv targata Sky e Peacock: stiamo parlando di, che affiancherà Jonah Hauer-King e Anna Próchniak nello show basato sul best seller di Heather Morris. Nel 2024 su Sky e NOW farà il suo arrivoTV=/tv/il--di-8366/IldiTV, prodotto da Synchronicity Films. Lo show con protagonisti Jonah Hauer-King (La Sirenetta) e Anna Próchniak (Warsaw ...

Un grande nome si aggiunge al cast de Ildi, la nuova serie tv targata Sky e Peacock : stiamo parlando di Harvey Keitel , che affiancherà Jonah Hauer - King e Anna Próchniak nello show basato sul best seller di Heather ...Ildi, il best seller di Heather Morris che ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, diventerà una serie tv in sei episodi . Tali Shalom - Ezer , la regista della ...LEGGI - Ildi: Jonah Hauer - King e Anna Prochniak star della serie Sky Gareth Neame, Managing Director & Executive Producer at Carnival Films ha dichiarato: La produzione della ...