Il Surrealismo Espressionista di Anže Anžo Ivanuš | tra ironia e irriverenza per osservare le cose da un punto di vista originale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo sguardo sul mondo determina la modalità con cui si affronta la quotidianità e anche quella sulla base della quale si interpretano gli accadimenti, le circostanze che si susseguono e che a volte sembrano capitare in maniera disordinata nell’esistenza determinando confusione e caos; allo stesso modo la capacità espressiva degli artisti si conforma proprio al singolare e unico modo di guardare la realtà, dando vita a un personale approccio che diviene la manifestazione di quell’essenza. E poi ci sono altri creativi che hanno bisogno di andare oltre, ditutto da un’angolazione diversa che produca un’interpretazione bizzarra e stravagante di ciò che attraversa la quotidianità. Il protagonista di oggi appartiene a questo gruppo di originali artisti che riescono a far emerge quel senso di caos attraverso cui lo sguardo tende a mettere ordine prima di cominciare ...

... dalle droghe alla pittura, dalall'espressionismo, dal minimalismo al concettuale". ... a partire dai disegni e dipinti figurativi di stampo, passando alla serie dei Tools (...... Angelo Barile, creativo esponente del Pop, in grado di descrivere il presente ... autore di una pittura dalla forte carica, Nice and The Fox, giovane autrice in grado di ...... dalle droghe alla pittura, dalall'espressionismo, dal minimalismo al concettuale". ... a partire dai disegni e dipinti figurativi di stampo, passando alla serie dei Tools (...

Faà di Bruno: “Un giorno al museo” per finanziare le attività scolastiche AlbengaCorsara News

Transatlantic la nuova serie storica di Netflix che racconta di Varian Fry e Mary Jayne Gold che salvarono vite degli ebrei in Francia ...