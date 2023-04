Il sondaggio sui complottismi ci rassicura | anche fra loro non sono tutti d’accordo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un recenteSwg certifica che il 15 per cento degli italiani crede che la Terra sia piatta. Ok cheuna minoranza, macomunque troppi visto che la terra è tonda. (Si segnala inoltre un 5 per cento che all’affermazione “la Terra è piatta” ha risposto “affermazione probabilmente falsa”: quel “probabilmente” è il nostro metaverso). Ma soprattutto, quel dato è solo il primo di unche, in ordine crescente, racconta il rapporto fra gli italiani e le teorie più strampalate. Il 17 per cento degli italiani crede che “l’Olocausto non è mai avvenuto”; il 18 per cento che “alcune celebrità deceduteancora vive e si trovano nascoste in un’isola” (domanda: ma poi su quest’isola, quando queste celebrità effettivamente muoiono, cidegli abitanti che ...