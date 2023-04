Il Sindaco Manfredi lancia ‘M’illumino d’azzurro’, al via con la Fontana del Nettuno e Castel dell’Ovo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prende il via M’illumino d’azzurro, l’iniziativa voluta dal Sindaco Manfredi per sensibilizzare i cittadini a festeggiare i successi del Calcio Napoli in modo sano. Al via nella giornata di ieri martedì 11 aprile, dalle ore 18.30, ‘M’illumino d’azzurro‘ l’iniziativa voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prende il via M’illumino d’azzurro, l’iniziativa voluta dalper sensibilizzare i cittadini a festeggiare i successi del Calcio Napoli in modo sano. Al via nella giornata di ieri martedì 11 aprile, dalle ore 18.30,d’azzurro‘ l’iniziativa voluta dalGaetanoper sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi

