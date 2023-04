Il ruolo del Pnrr nella politica climatica del decennio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il nostro è uncruciale per la realizzazione di un sistema energetico più sicuro, sostenibile e conveniente ed è necessario un nuovo paradigma di sicurezza energetica nel periodo in cui coesisteranno il declino dei combustibili fossili e l’espansione dei sistemi basati sull’utilizzo di energia pulita. Nel corso delle transizioni energetiche, entrambi i sistemi devono funzionare bene per fornire i servizi energetici necessari agli utenti, man mano che i rispettivi contributi cambieranno nel tempo. Per questo è fondamentale la disponibilità mostrata dalla Commissione Europea sui termini di utilizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per consentire all’Italia di beneficiare appieno di quei fattori – posizione geografica, quota relativamente alta di rinnovabili e green gas, innovazione e specializzazione tecnologica – che, insieme agli alti livelli ...