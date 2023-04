“Il principe Harry sarà all’incoronazione di re Carlo III da solo, senza Meghan”. E i preparativi per l’evento sono nel “caos” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il principe Harry, secondogenito di re Carlo, ha sciolto la riserva e ha confermato la sua presenza all’incoronazione solenne di suo padre e della regina consorte Camilla in agenda all’abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio. Lo rende noto Buckingham Palace precisando tuttavia che la moglie di Harry, Meghan, duchessa di Sussex, pure invitata, invece non ci sarà. Una notizia che mette fine a mesi di indiscrezioni e speculazioni circa la presenza della “coppia ribelle” all’evento che coincide – tra l’altro – proprio con il giorno del compleanno del loro primogenito Archie. Intanto, nonostante manchino poco più di tre settimane al gran giorno, i preparativi sono in alto mare e stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il, secondogenito di re, ha sciolto la riserva e ha confermato la sua presolenne di suo padre e della regina consorte Camilla in agenda all’abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio. Lo rende noto Buckingham Palace precisando tuttavia che la moglie di, duchessa di Sussex, pure invitata, invece non ci. Una notizia che mette fine a mesi di indiscrezioni e speculazioni circa la predella “coppia ribelle” alche coincide – tra l’altro – proprio con il giorno del compleanno del loro primogenito Archie. Intanto, nonostante manchino poco più di tre settimane al gran giorno, iin alto mare e stanno ...

