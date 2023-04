Il Principe Harry parteciperà all'incoronazione di Carlo III senza Meghan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al contrario delle voci che volevano la sua assenza, Harry presenzierà all'incoronazione del padre, ma senza la moglie. Stando a quanto riportato da Deadline, il Principe Harry parteciperà all'incoronazione del padre Carlo III il mese prossimo, ma la moglie Meghan Markle resterà in California. Molte delle voci che hanno fatto da sfondo all'incoronazione hanno riguardato la partecipazione di Harry all'evento, soprattutto dopo il frastuono generato dalle rivelazioni contenute nella sua autobiografia e nella serie di documentari di Netflix sul suo rapporto con il padre e il fratello, il Principe William. Buckingham Palace ha tuttavia confermato negli ultimi minuti che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al contrario delle voci che volevano la sua aspresenzierà all'del padre, mala moglie. Stando a quanto riportato da Deadline, ilall'del padreIII il mese prossimo, ma la moglieMarkle resterà in California. Molte delle voci che hanno fatto da sfondo all'hanno riguardato la partecipazione diall'evento, soprattutto dopo il frastuono generato dalle rivelazioni contenute nella sua autobiografia e nella serie di documentari di Netflix sul suo rapporto con il padre e il fratello, ilWilliam. Buckingham Palace ha tuttavia confermato negli ultimi minuti che ...

