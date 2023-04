Il piatto piange (Di mercoledì 12 aprile 2023) I cibi ottenuti in laboratorio rappresentano un mercato che vale centinaia di miliardi di euro. I maggiori investitori globali occupano il settore degli alimenti «alternativi» e l’Unione europea ora mette a rischio allevamenti e colture tradizionali. l montepremi è di 450 miliardi di euro, estrazione entro il 2030. A certificarlo è la banca internazionale Barclays in uno studio sulla guerra delle proteine. Non sono compresi i 250 miliardi stimati per i sostituti vegetali, gli hamburger vegani, e un altro centinaio di miliardi di larve e cavallette. Sono circa 800 miliardi da incassare se si riesce a ghettizzare in Occidente, e in Europa, la zootecnia. Il piatto è ricco e a spartirselo sarà l’oligopolio. Una cinquantina di multinazionali che coprono dai sementi alla distribuzione. Sopra di loro stanno i grandi fondi: BlackRock, Berkshire, Sfm che significano gli ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) I cibi ottenuti in laboratorio rappresentano un mercato che vale centinaia di miliardi di euro. I maggiori investitori globali occupano il settore degli alimenti «alternativi» e l’Unione europea ora mette a rischio allevamenti e colture tradizionali. l montepremi è di 450 miliardi di euro, estrazione entro il 2030. A certificarlo è la banca internazionale Barclays in uno studio sulla guerra delle proteine. Non sono compresi i 250 miliardi stimati per i sostituti vegetali, gli hamburger vegani, e un altro centinaio di miliardi di larve e cavallette. Sono circa 800 miliardi da incassare se si riesce a ghettizzare in Occidente, e in Europa, la zootecnia. Ilè ricco e a spartirselo sarà l’oligopolio. Una cinquantina di multinazionali che coprono dai sementi alla distribuzione. Sopra di loro stanno i grandi fondi: BlackRock, Berkshire, Sfm che significano gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ackerman_lev102 : Akame che prepara il piatto preferito di Sheele a suo favore,ma nel mentre piange per la sofferenza che prova in qu… - Fredditwer : @Carlotto86 @Carloalvino Ti conviene shiftare sul calcio eh Carlotto? Se andiamo sull'italiano il piatto piange. Lo… - zappaterrologo : @giovamartinelli Finite le extra entrate dal gas e dal petrolio dell'anno scorso che tenevano in piedi le finanze. Adesso il piatto piange. - FedeAmoR1312 : @red___1312 Beato te, qua er piatto piange ?? - Marilena0407 : @AnnigioGiovanni A Settembre erano contabilizzati così -