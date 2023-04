"Il peggior premier di tutti i tempi": Briatore tutto da godere, chi umilia (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Io non ricordo una personalità del genere esistita in Italia da quando sono nato. Nessuno che si possa anche lontanamente avvicinare a lui. L'Italia non può fare a meno di Berlusconi perché lui fa parte della storia d'Italia, del presente, di ciò che abbiamo vissuto tutti noi». Così inizia la nostra chiacchierata con Flavio Briatore, amico da più di 35 anni di Silvio Berlusconi. Flavio, a prescindere dalla profonda amicizia che la lega al Cavaliere, ci dice che cosa rappresenta per lei? «Berlusconi è un punto di riferimento per tutti. È il miglior esempio per i giovani, per chi ha voglia di fare, per noi industriali. È una persona che racchiude tutto ciò che noi imprenditori vorremmo essere. Berlusconi è l'uomo delle intuizioni, ha creato ricchezza intorno a lui, posti di lavoro reali, è di una generosità unica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Io non ricordo una personalità del genere esistita in Italia da quando sono nato. Nessuno che si possa anche lontanamente avvicinare a lui. L'Italia non può fare a meno di Berlusconi perché lui fa parte della storia d'Italia, del presente, di ciò che abbiamo vissutonoi». Così inizia la nostra chiacchierata con Flavio, amico da più di 35 anni di Silvio Berlusconi. Flavio, a prescindere dalla profonda amicizia che la lega al Cavaliere, ci dice che cosa rappresenta per lei? «Berlusconi è un punto di riferimento per. È il miglior esempio per i giovani, per chi ha voglia di fare, per noi industriali. È una persona che racchiudeciò che noi imprenditori vorremmo essere. Berlusconi è l'uomo delle intuizioni, ha creato ricchezza intorno a lui, posti di lavoro reali, è di una generosità unica. ...

