Il Parlamento svizzero boccia il piano di salvataggio di Credit Suisse che potrebbe costare 13mila franchi a testa Ma il voto è inutile

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la seconda volta in pochi giorni ilhato il pacchetto di aiuti predisposti dal governo per ildie il finanziamento dell’acquisizione da parte di Ubs. Ilincludeva 109 miliardi disvizzeri (110 miliardi di euro) in forma di garanzie finanziarie per eventuali perdite che dovessero derivare dall’operazione. Ilha un valore esclusivamente simbolico poiché l’impegno del governo è stato assunto utilizzando la legge di emergenza e non può essere annullato. I potenziali costi delammontano a oltreper ciascuno degli 8,4 milioni di abitanti del paese. Oltre alle garanzie del governo c’è una ...

In Svizzera la Camera bassa ha bocciato le garanzie statali a Ubs per l'acquisizione di Credit Suisse. L'operazione non è a rischio, ma il parlamento è spaccato.

Il parlamento svizzero ha respinto il pacchetto di aiuti governativi da 109 miliardi di franchi svizzeri per la fusione di Credit Suisse con Ubs.