Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 19 aprile: Irene non vuole incontrare la famiglia Perico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 19 aprile 2023, fanno sapere che Alfredo apprenderà che Irene Cipriani pur di non incontrare la famiglia Perico gli ha raccontato una bugia, questo dettaglio lo farà rimanere molto male. Marco Di Sant’Erasmo sarà intenzionato a dimenticare Stefania Colombo, malgrado continuerà a trattare Gemma Zanatta soltanto come una grande amica. Marcello Barbieri sarà deluso dalle tante bugie che la contessa gli ha raccontato. Matilde Frigerio inizierà ad indagare sull’incendio avvenuto in fabbrica tempo fa. Il Paradiso delle Signore 7, Irene non vuole ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue l’appuntamento con Il7.Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 192023, fanno sapere che Alfredo apprenderà cheCipriani pur di nonlagli ha raccontato una bugia, questo dettaglio lo farà rimanere molto male. Marco Di Sant’Erasmo sarà intenzionato a dimenticare Stefania Colombo, malgrado continuerà a trattare Gemma Zanatta soltanto come una grande amica. Marcello Barbieri sarà deluso dalle tante bugie che la contessa gli ha raccontato. Matilde Frigerio inizierà ad indagare sull’incendio avvenuto in fabbrica tempo fa. Il7,non...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Il Paradiso delle signore: sospetti e decisioni drammatiche nella puntata del 12 aprile' #gfvip #uominiedonne… - GossipOne_it : 'Il Paradiso delle signore: sospetti e decisioni drammatiche nella puntata del 12 aprile' - PressReview99 : Il Paradiso delle Signore, arriva brutta notizia per i fan: accadrà a breve, cambia tutto - Claudio89361433 : RT @Enzo97736396: Oggi è un altro giorno - 1676 16.00 Il Paradiso delle Signore - 1957 22.40 La vita in diretta - 2080 22.00 Pomeriggio5 -… - Enzo97736396 : Oggi è un altro giorno - 1676 16.00 Il Paradiso delle Signore - 1957 22.40 La vita in diretta - 2080 22.00 Pomerig… -