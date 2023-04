Il Papa: no ai cristiani che fanno polemiche come leoni da tastiera (Di mercoledì 12 aprile 2023) All'udienza generale Bergoglio dice che "non si annuncia il Vangelo alla scrivania o al computer". La denuncia della violenza verbale su Internet anche tra i cattolici. La commemorazione della Pacem in terris e la preghiera per l'Ucraina Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) All'udienza generale Bergoglio dice che "non si annuncia il Vangelo alla scrivania o al computer". La denuncia della violenza verbale su Internet anche tra i cattolici. La commemorazione della Pacem in terris e la preghiera per l'Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - BeroutiRa : @Ste87italy @CionciAndrea @8foctdr67 @Pontifex_it A proposito. Noi sappiamo molto bene chi sono quelli che fanno fi… - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco: 'Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemich… - Rodolfo25949268 : RT @CottarelliCPI: Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono l’od… - fede2_4 : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco: 'Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemich… -