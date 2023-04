Il padre fa da trampolino in acqua ma il figlio gli cade in testa | video

(Di mercoledì 12 aprile 2023) In piscina ilsale sulle spalle delper fare un tuffo inma non prende bene le misure e finisce proprio sulladel. Ila rallentatore mostra bene lo scontro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolettagali7 : @BlissHoll Beh, se non importava nulla del mondo della tv, non dovevano andare al GF, grande trampolino lavorativo,… -

Il figlio illustre di cotanto e compianto, Ciriaco De Mita, storico leader democristiano ed ... all'inizio dell'epopea legata al nome di Sergio Cragnotti,di lancio all'approdo nella ...... come molto spesso accade, è spinta alla musica dal, con cui iniziò a esibirsi molto giovane ... Chuck Brown, e un disco, The Other Side , con lui realizzato nel 1992, furono ildi ...... ilelastico con area di salto; 2 tubofoni personalizzati con sagome di conchiglie, che ... Suocombatté per la liberazione Sindacati al Prefetto di Rimini: 'Crediti incagliati ...