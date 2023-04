Il nuovo Pd della Schlein dice No al termovalorizzatore di Roma, contro Gualtieri, contro se stesso (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono talmente rari i successi elettorali del Pd che li ricordiamo benissimo. Uno di questi, uno dei principali, è stato quello per l'elezione del sindaco di Roma; poltrona di primissimo piano dato che al Nazareno hanno deciso di candidare un big del partito, l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Che, dal suo ufficio del Campidoglio, ha un unico, grande obiettivo del proprio mandato: il termovalorizzatore. La struttura con cui risolvere una volta per tutte il cronico problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella capitale. Una battaglia sulla quale il primo cittadino ed il suo partito non sono mai stati disposti a scendere a patti al punto da farci crollare il governo Draghi (ricordate la battaglia con il Movimento 5 Stelle, ferreo sostenitore del No...). Questo fino a ieri. Perché Sandro Ruotolo, uno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono talmente rari i successi elettorali del Pd che li ricordiamo benissimo. Uno di questi, uno dei principali, è stato quello per l'elezione del sindaco di; poltrona di primissimo piano dato che al Nazareno hanno deciso di candidare un big del partito, l'ex ministro dell'economia Roberto. Che, dal suo ufficio del Campidoglio, ha un unico, grande obiettivo del proprio mandato: il. La struttura con cui risolvere una volta per tutte il cronico problemaraccolta e smaltimento dei rifiuti nella capitale. Una battaglia sulla quale il primo cittadino ed il suo partito non sono mai stati disposti a scendere a patti al punto da farci crollare il governo Draghi (ricordate la battaglia con il Movimento 5 Stelle, ferreo sostenitore del No...). Questo fino a ieri. Perché Sandro Ruotolo, uno ...

