Il Napoli visto da The Athletic: un progetto coraggioso, idee chiare e anche soldi spesi (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Giuntoli è andato tutto liscio. Tutto tutto. Bravo, eh. Ma fortunato pure. In un momento – mesi – in cui ogni testata internazionale dal New York Times in giù ha dedicato almeno un pezzo d’elogio alla incredibile costruzione del Napoli di quest’anno, anche The Athletic non se lo nega. Ma premette che “nel calcio, anche i progetti più grandiosi contengono elementi di improvvisazione. Nessun direttore sportivo fa una wishlist di acquisti e riesce a spuntarli tutti. Prendi il Napoli per esempio…”. James Horncastle fa pure un paio di salti indietro, e scrive: “Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, ha avuto il via libera per pagare la clausola rescissoria del contratto di Erling Haaland quando era un giocatore del Red Bull Salisburgo. Alla fine, Haaland ha scelto invece il Borussia Dortmund. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Giuntoli è andato tutto liscio. Tutto tutto. Bravo, eh. Ma fortunato pure. In un momento – mesi – in cui ogni testata internazionale dal New York Times in giù ha dedicato almeno un pezzo d’elogio alla incredibile costruzione deldi quest’anno,Thenon se lo nega. Ma premette che “nel calcio,i progetti più grandiosi contengono elementi di improvvisazione. Nessun direttore sportivo fa una wishlist di acquisti e riesce a spuntarli tutti. Prendi ilper esempio…”. James Horncastle fa pure un paio di salti indietro, e scrive: “Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, ha avuto il via libera per pagare la clausola rescissoria del contratto di Erling Haaland quando era un giocatore del Red Bull Salisburgo. Alla fine, Haaland ha scelto invece il Borussia Dortmund. ...

